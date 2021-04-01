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Вакцин и денег хватит, чтобы прививать от COVID-19 большинство населения до конца года - Степанов

Вакцин и денег хватит, чтобы прививать от COVID-19 большинство населения до конца года - Степанов

Киев  •  УНН

 • 12360 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вакцин от COVID-19 и необходимого количества денег на их закупку хватит для того, чтобы до конца года прививать большую часть населения Украины. Об этом в эфире Украине 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

"Я убежден, что нам удастся сделать доступ к вакцине до конца этого года для большинства населения страны. Мы говорим о контрактах, которые в ближайшие дни заключим и объявим о них, мы говорим о разных производителях - это не одна или две вакцины, это разные производители. Надо перекрывать максимально различными производителями", - подчеркнул Степанов.

Детали

По поводу финансирования, глава Минздрава рассказал, что деньги будут найдены в полном необходимом объеме, чтобы обеспечить население вакцинами от COVID-19.

"То, что касается денег - у нас 3,9 млрд есть, у нас есть четкое понимание от Минфина, в любом случае деньги будут найдены в том объеме, в котором они нужны", - подчеркнул он.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки 17170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.

Напомним, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет определен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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