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ВАКС визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі "цукрового прокурора"

ВАКС визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі "цукрового прокурора"

Київ • УНН

 • 8343 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі стосовно колишнього заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, підозрюваних у розкраданні цукру, що зберігався на складах Державної спеціалізованої бюджетної установи "Аграрний фонд" у Черкаській області. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні, яке відбулось 8 липня 2020 року, сторона захисту виступила зі вступною промовою. Після чого, колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання у справі призначено на 18 вересня 2020 року.

Нагадаємо, ексзаступника прокурора Київської області, колишнього посадовця Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області та керівника одного із суб’єктів господарювання обвинувачують в організації корупційної схеми із розкрадання цукру на суму понад 211 млн гривень.

Як повідомлялося, колишній заступник прокурора Київської області обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 343 (Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) КК України, експосадовець управління юстиції у Черкаській області — у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 КК України, керівник суб’єкта господарювання — у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України.

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