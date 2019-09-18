ВАКС відреагував на ухвалення ВР змін до закону про суд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, які сьогодні парламентарі ухвалили в другому читанні й в цілому, щодо початку роботи суду, зосередять роботу ВАКС на розгляді справ ТОП-корупціонерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
"Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження, які зареєстровані з дня початку роботи суду, а також кримінальні провадження, які розслідували НАБУ і САП ще до початку роботи ВАКС. Указані зміни до законодавства зосередять роботу ВАКС на розгляді справ ТОП-корупціонерів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в другому читанні й в цілому проект закону №1025 щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Ухваленим законопроектом пропонується визначити, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до ЄРДР з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами САП. Також передбачено, що до ВАКС передаються усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС.