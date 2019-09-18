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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 75843 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113491 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105274 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112044 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120481 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148721 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148999 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ВАКС отреагировал на принятие ВР изменений в закон о суде

ВАКС отреагировал на принятие ВР изменений в закон о суде

Киев  •  УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, которые сегодня парламентарии приняли во втором чтении и в целом, относительно начала работы суда, сосредоточат работу ВАКС на рассмотрении дел ТОП-коррупционеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

"Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства, которые зарегистрированы со дня начала работы суда, а также уголовные производства, которые расследовали НАБУ и САП еще до начала работы ВАКС. Указанные изменения в законодательство сосредоточат работу ВАКС на рассмотрении дел ТОП-коррупционеров", - говорится в сообщении.

Напомним, парламентарии приняли во втором чтении и в целом проект закона №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

Принятым законопроектом предлагается определить, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в ЕРДР со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП. Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство в которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС.

Украинские Национальные Новости

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