ВАКС отреагировал на принятие ВР изменений в закон о суде

"Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства, которые зарегистрированы со дня начала работы суда, а также уголовные производства, которые расследовали НАБУ и САП еще до начала работы ВАКС. Указанные изменения в законодательство сосредоточат работу ВАКС на рассмотрении дел ТОП-коррупционеров", - говорится в сообщении.

Напомним, парламентарии приняли во втором чтении и в целом проект закона №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

Принятым законопроектом предлагается определить, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в ЕРДР со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП. Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство в которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС.