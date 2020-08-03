ВАКС відпустив під заставу ексначальника головного управління ЗСУ Галушка

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олега Галушка, якого підозрюють у ймовірній розтраті 37 млн грн при облаштуванні військового полігону “Широкий лан”, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

“Сьогодні, 3 серпня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала колишньому начальникові Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 102 тис грн. Його, у змові з іншими особами, підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у разі внесення підозрюваним застави, на нього покладаються такі обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає та перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

“Строк дії ухвали — до 2 жовтня 2020 року включно”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збитків.

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