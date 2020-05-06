Ізраїльські військові атакували позиції ХАМАС у відповідь на запуск ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Армія Ізраїлю завдала в ніч на середу удари по військових позиціях палестинського руху ХАМАС у відповідь на запуск ракети з сектора Газа по території єврейської держави. Про це повідомила армійська прес-служба в своєму Twitter, передає УНН.
“У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газа в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військових поста ХАМАС в секторі Газа”, — йдеться в повідомленні.
Раніше армійська прес-служба поінформувала, що з сектора Газа по ізраїльській території була випущена одна ракета. За даними ізраїльської радіостанції Kan, ракета розірвалася в незаселеній місцевості, інформації про потерпілих і збитки не надходило.
Нагадаємо, раніше прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетяньяху попередив про проведення військової операції в Газі в разі продовження обстрілу.