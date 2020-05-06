Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты

“В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа”, — говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

Напомним, ранее премьер Израиля Беньямин Нетяньяху предупредил о проведении военной операции в Газе в случае продолжения обстрела.