ВАКС відклав розгляд справи Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“Однак на засідання не з’явився обвинувачений — за словами адвоката, з причин хвороби. Зважаючи на відсутність обвинуваченого, колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 9:00 9 грудня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”.
Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.
Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси 9 липня визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 185 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.