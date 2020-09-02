ВАКС віддав на поруки ексдиректора "Київзеленбуду"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього директора КО "Київзеленбуд" запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У вівторок, 1 вересня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього директора КО "Київзеленбуд" запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителі – п’ятеро народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання. Колишнього директора комунального об’єднання підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні.
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого (детектива) або прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Повідомляється, що строк дії обов'язків – 50 днів, до 20 жовтня 2020 року.
Окрім того, суд зобов’язав поручителів за необхідності доставити підозрюваного до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Вони також зобов’язані забезпечувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.
Наголошується, що у разі невиконання взятих на себе зобов'язань, на поручителів накладається грошове стягнення в розмірі від 20 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Нагадаємо, посадовцям “Київзеленбуду” повідомлено про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання.