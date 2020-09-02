ВАКС отдал на поруки экс-директора "Киевзеленстроя"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему директору КО "Киевзеленстрой" меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Во вторник, 1 сентября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему директору КО "Киевзеленстрой" меру пресечения в виде личного поручительства. Поручители - пятеро народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва. Бывшего директора коммунального объединения подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.
Также на подозреваемого положены следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию в суд, следственному судье, следователю (детективу) или прокурору; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в Государственною миграционную службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Сообщается, что срок действия обязанностей - 50 дней, до 20 октября 2020 года.
Кроме того, суд обязал поручителей при необходимости доставить подозреваемого в орган предварительного расследования или в суд по первому требованию. Они также обязаны обеспечивать выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.
Отмечается, что в случае невыполнения взятых на себя обязательств, на поручителей накладывается денежное взыскание в размере от 20 до 50 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Напомним, должностным лицам "Киевзеленстроя" сообщено о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения.