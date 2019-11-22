ВАКС розгляне справу ректорки Бердянського вишу за хабар Міністерству освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно ректорки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, яка підозрюється в дачі хабара у 10 тис. доларів заступнику Міністра освіти і науки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП у Facebook.
"Засідання вже з розгляду обвинувального акту по суті призначено на 2 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, слідство було розпочато у 2016 році через повідомлення заступника міністра освіти і науки. Він сповістив правоохоронців про спробу дачі хабара у 10 тис. доларів за вирішення питання щодо позитивного висновку з акредитації та уникнення перевірки вишу.