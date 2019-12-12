ВАКС призначив підготовче засідання щодо ексзаступника міністра екології Вакараша

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Вакараша у навмисному невідображенні у декларації права користування на будинок та земельну ділянку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

"Засідання відбудеться завтра, 13 грудня о 10:00", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового слідства, як вказали у САП, встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді заступника міністра, умисно не відобразила у щорічних деклараціях факт користування домоволодінням та земельною ділянкою. Крім того, він не зазначив квартиру та два автомобілі, які належать його близьким родичам та перебували у його користуванні. Загальна вартість незадекларованих статків сягає понад 6,9 млн грн.

Нагадаємо, заступнику міністра екології та природних ресурсів України 29 серпня 2019 року було повідомлено про підозру у навмисному невідображенні у декларації права користування на будинок та земельну ділянку.

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