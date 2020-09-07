ВАКС планує збільшити кількість слідчих суддів з 9 до 12 – Танасевич
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На зборах суддів Вищий антикорупційний суд планує обговорити можливість збільшення загальної кількості слідчих суддів з 8 до 12 осіб. Про це повідомила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, відповідаючи на питання журналіста УНН.
“Наразі ми обговорюємо доцільність збільшення загальної кількості слідчих суддів з 9 до 12. Упродовж першого року здійснення правосуддя на розгляд слідчих суддів надійшло понад 10,5 тисяч клопотань, скарг та заяв. Це не просто величезний обсяг інформації, яку слідчому судді належить опрацювати — це надскладні процесуальні питання, які мають бути вирішні в доволі стислі строки”, — розповіла Танасевич.
Танасевич зауважила, що, наприклад, питання щодо накладення арешту на майно має бути розв’язане протягом двох днів, клопотання про надання дозволу на затримання особи з метою її приводу розглядається негайно, а клопотання про надання дозволу на проведення обшуку має бути розглянутим слідчим суддею до кінця того дня у який це клопотання надійшло до канцелярії суду.
“Таких невідкладних клопотань щодня надходить кілька десятків. Аби зменшити це навантаження 8 вересня 2020 року на зборах суддів ми плануємо обговорити можливість збільшення загальної кількості слідчих суддів до 12 осіб”, — сказала Танасевич .
Нагадаємо, було прийнято рішення загальними зборами суддів, що до 31 грудня 2020 року залишили 8 з 9 суддів.