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ВАКС планує збільшити кількість слідчих суддів з 9 до 12 – Танасевич

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. На зборах суддів Вищий антикорупційний суд планує обговорити можливість збільшення загальної кількості слідчих суддів з 8 до 12 осіб. Про це повідомила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, відповідаючи на питання журналіста УНН.

ВАКС планує збільшити кількість слідчих суддів з 9 до 12 – Танасевич

“Наразі ми обговорюємо доцільність збільшення загальної кількості слідчих суддів з 9 до 12. Упродовж першого року здійснення правосуддя на розгляд слідчих суддів надійшло понад 10,5 тисяч клопотань, скарг та заяв. Це не просто величезний обсяг інформації, яку слідчому судді належить опрацювати — це надскладні процесуальні питання, які мають бути вирішні в доволі стислі строки”, — розповіла Танасевич.

Танасевич зауважила, що, наприклад, питання щодо накладення арешту на майно має бути розв’язане протягом двох днів, клопотання про надання дозволу на затримання особи з метою її приводу розглядається негайно, а клопотання про надання дозволу на проведення обшуку має бути розглянутим слідчим суддею до кінця того дня у який це клопотання надійшло до канцелярії суду.

“Таких невідкладних клопотань щодня надходить кілька десятків. Аби зменшити це навантаження 8 вересня 2020 року на зборах суддів ми плануємо обговорити можливість збільшення загальної кількості слідчих суддів до 12 осіб”, — сказала Танасевич .

Нагадаємо, було прийнято рішення загальними зборами суддів, що до 31 грудня 2020 року залишили 8 з 9 суддів.

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