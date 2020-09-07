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ВАКС планирует увеличить количество следственных судей с 9 до 12 - Танасевич

Киев • УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На собрании судей Высший антикоррупционный суд планирует обсудить возможность увеличения общего количества следственных судей с 8 до 12 человек. Об этом сообщила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, отвечая на вопрос журналиста УНН.

ВАКС планирует увеличить количество следственных судей с 9 до 12 - Танасевич

“Сейчас мы обсуждаем целесообразность увеличения общего количества следственных судей с 9 до 12. В течение первого года осуществления правосудия на рассмотрение следственных судей поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений. Это не просто огромный объем информации, которую следственному судье принадлежит обработать — это сверхсложные процессуальные вопросы, которые должны быть виришни в довольно сжатые сроки”, — рассказала Танасевич.

Танасевич заметила, что, например, вопрос о наложении ареста на имущество должен быть решен в течение двух дней, ходатайство о предоставлении разрешения на задержание лица с целью ее привода рассматривается немедленно, а ходатайство о предоставлении разрешения на проведение обыска должно быть рассмотренным следственным судьей в конца того дня в который это ходатайство поступило в канцелярию суда.

“Таких неотложных ходатайств ежедневно поступает несколько десятков. Чтобы уменьшить эту нагрузку 8 сентября 2020 года на собрании судей мы планируем обсудить возможность увеличения общего количества следственных судей до 12 человек”, — сказала Танасевич.

Напомним, было принято решение общим собранием судей, к 31 декабря 2020 года оставили 8 из 9 судей.

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