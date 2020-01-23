ВАКС планує завтра обрати запобіжний захід Бабіну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує завтра розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому постійному представникові Президента України в Автономній Республіці Крим Борису Бабіну. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВАКС у Telegram-каналі.
“Так 14:30 — обиратимуть запобіжний захід колишньому постійному представникові Президента України в Автономній Республіці Крим”, — йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, він причетний до виведення державних коштів у сумі 54,2 млн грн через фірму “Золотий Мандарин Ойл”, яку пов’язують з екс-нардепом ВРУ.
Нагадаємо, колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, екс-першому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень.
Як повідомлялося, колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що отримала інформацію про підготовлену їй підозру у справі виконання рішення Європейського суду з прав людини, вона збирається у понеділок до Національного антикорупційного бюро для “пояснень”.