ВАКС планирует завтра избрать меру пресечения Бабину

“Да 14:30 — выбирать меру пресечения бывшему постоянному представителю Президента Украины в Автономной Республике Крым”, — говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, он причастен к выводу государственных средств в сумме 54,2 млн грн через фирму “Золотой Мандарин Ойл”, которую связывают с экс-нардепом ВРУ.

Напомним, бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен.

Как сообщалось, бывшая первая заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что получила информацию о готовящемся ей подозрении в деле выполнения решения Европейского суда по правам человека, она собирается в понедельник в Национальное антикоррупционное бюро для “объяснений”.