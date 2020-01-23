ВАКС планирует завтра избрать меру пресечения Бабину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует завтра рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему постоянному представителю Президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Telegram-канале.
“Да 14:30 — выбирать меру пресечения бывшему постоянному представителю Президента Украины в Автономной Республике Крым”, — говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, он причастен к выводу государственных средств в сумме 54,2 млн грн через фирму “Золотой Мандарин Ойл”, которую связывают с экс-нардепом ВРУ.
Напомним, бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен.
Как сообщалось, бывшая первая заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что получила информацию о готовящемся ей подозрении в деле выполнения решения Европейского суда по правам человека, она собирается в понедельник в Национальное антикоррупционное бюро для “объяснений”.