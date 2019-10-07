ВАКС переніс розгляд щодо фігурантів "газової справи"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, обвинуваченими в якому є 8 учасників "газової справи". Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ВАКС.
"(ВАКС – ред.) переніс підготовче засідання на 30 жовтня на 14:00", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць "газової схеми" у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".
Як повідомлялося раніше, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.