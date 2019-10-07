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ВАКС перенес рассмотрение по фигурантам "газового дела"

Киев • УНН

 • 11020 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются 8 участников "газового дела". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-служба ВАКС.

ВАКС перенес рассмотрение по фигурантам "газового дела"

"(ВАКС - ред.) перенес подготовительное заседание на 30 октября на 14:00", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Как сообщалось ранее, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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