ВАКС конфіскував все майно Януковича та наближених до нього осіб

Деталі

Рішення щодо конфіскації ухвалили судді ВАКС Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. У дохід держави стягнули:



Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;



Готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;



Квартиру на Оболонській набережній;



Паркомісця;



31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;



100% часток у статутному капіталі ТОВ “Танталіт” та “Будинок Лісника”;



537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).



Ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в ГПУ, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

За два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в агентство з розшуку та менеджменту активів, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї “Цілісним майновим комплексом”, завершити розслідування і скерувати справу до суду.

Матеріали справи передали Мін’юсту для підготовки позову проти Януковича.

Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв країні-терористу у проведенні терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни. Він публічно звертався до Президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття російських умов.

Раніше Януковичу оголошували про держзраду, але санкція статті на момент вчинення ним злочину не передбачала конфіскації майна.

Нагадаємо

12 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича, російського олігарха Олега Дерипаски, ексміністра оборони України Павла Лебедєва та власника енергетичної компанії “СЄПЕК” Сергія Курченка.

У липні минулого року до Вищого антикорупційного суду подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір'я