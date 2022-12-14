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ВАКС конфисковал все имущество Януковича и приближенных к нему лиц

ВАКС конфисковал все имущество Януковича и приближенных к нему лиц

Киев • УНН

 • 576636 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Минюста, поданного в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

Детали

Решение о конфискации приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. В доход государства взыскали:

  • Межигорье, в частности знаменитую Хонку;
  • Гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;
  • Квартиру на Оболонской набережной;
  • Паркоместа;
  • 31 млн. грн и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах;
  • 100% долей в уставном капитале ООО “Танталит” и “Дом Лесника”;
  • 537 культурных ценностей на 18,7 млн. евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века).

Это дело с 2014 по 2019 год безрезультатно лежало в ГПУ, пока в декабре 2019 года его не передали в НАБУ.

За два года детективы смогли не только осмотреть, инициировать аресты сотен активов на территории Межигорья передать все арестованное в агентство по розыску и менеджменту активов, но и добиться заочного ареста для Януковича и его сына, признать все активы в Межигорьи “Цельным имущественным комплексом”, завершить расследование и направить дело в суд.

Материалы дела передали Минюсту для подготовки иска против Януковича.

Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал стране-террористу в проведении террористической деятельности против Украины и ведении агрессивной войны. Он публично обращался к Президенту Зеленскому с письмами о прекращении войны путем принятия российских условий.

Ранее Януковичу объявляли о госизмене, но санкция статьи на момент совершения им преступления не предусматривала конфискации имущества.

Напомним

12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против президента-беглеца Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева и владельца энергетической компании “СЕПЕК” Сергея Курченко.

В июле прошлого года в Высший антикоррупционный суд подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании мер в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья

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