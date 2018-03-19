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Вакарчук зізнався у любові Костенко

Вакарчук зізнався у любові Костенко

Київ • УНН

 • 25373 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи", Святослав Вакарчук, привітав з Днем народження відому українську поетесу Ліну Костенко і зізнався їй у любові. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Ліна Костенко завжди була моєю улюбленою поетесою. Тож у її день в мене завжди є привід для радості. І для гордості! З Днем Народження, Ліно Василівно! Люблю Вас!", - написав Вакарчук.

Нагадаємо, на сайті Електронних петицій Офіційного інтернет-представництва Президента України зареєстрували звернення з вимогою висунути творчість Ліни Костенко на здобуття Нобелівської премії з літератури в 2018 році.

 

 

 

Ліна Костенко завжди була моєю улюбленою поетесою. Тож у її день в мене завжди є привід для радості. І для гордості! З Днем Народження, Ліно Василівно! Люблю Вас! #ЛінаКостенко

— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 19 марта 2018 г.

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