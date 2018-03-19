Вакарчук признался в любви Костенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, поздравил с Днем рождения известную украинскую поэтессу Лину Костенко и признался ей в любви. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Лина Костенко всегда была моей любимой поэтессой. Поэтому в ее день у меня всегда есть повод для радости. И для гордости! С Днем Рождения, Лина Васильевна! Люблю Вас!", - написал Вакарчук.
Напомним, на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента Украины зарегистрировали обращение с требованием выдвинуть творчество Лины Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе в 2018 году.
Лина Костенко всегда была моей любимой поэтессой. Поэтому в ее день у меня всегда есть повод для радости. И для гордости! С Днем Рождения, Лина Васильевна! Люблю Вас! # ЛинаКостенко- Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 19 марта 2018 г.