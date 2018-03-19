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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 11:47 • 81340 просмотра

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Вакарчук признался в любви Костенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, поздравил с Днем рождения известную украинскую поэтессу Лину Костенко и признался ей в любви. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Лина Костенко всегда была моей любимой поэтессой. Поэтому в ее день у меня всегда есть повод для радости. И для гордости! С Днем Рождения, Лина Васильевна! Люблю Вас!", - написал Вакарчук.

Напомним, на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента Украины зарегистрировали обращение с требованием выдвинуть творчество Лины Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе в 2018 году.

 

 

 

Лина Костенко всегда была моей любимой поэтессой. Поэтому в ее день у меня всегда есть повод для радости. И для гордости! С Днем Рождения, Лина Васильевна! Люблю Вас! # ЛинаКостенко

- Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 19 марта 2018 г.

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