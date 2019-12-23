Вакарчук виступив на новорічному корпоративі у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Народний депутат, голова партії "Голос" Святослав Вакарчук виступив у Мінську на новорічному корпоративі ІТ-компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку партії "Голос" у Facebook.
"Так, у суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як казав Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", йдеться у повідомленні.
У партії додали, що за музичною творчістю Вакарчука можна слідкувати на сторінці його гурту "Океан Ельзи".
Нагадаємо, голова партії “Голос” Святослав Вакарчук заявляв, що продовжить займатись музичною діяльністю після обрання народним депутатом.