Вакарчук оцінив ідею голови АП про референдум: не нова політика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Ідея голови Адміністрації Президента України Андрія Богдана винести на референдум питання домовленостей з Росією щодо Донбасу не є новою політикою, це - стара політика. Про це заявив у Facebook лідер партії "Голос", фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, передає УНН.
"Виносити питання національної безпеки на референдум у часи, коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально", - написав Вакарчук напередодні ввечері.
Він зауважив, що "ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму". "Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?" - додав лідер партії "Голос".
"Так чи інакше, але це не нова політика. Це - стара політика", - підсумував він.
Нагадаємо, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.