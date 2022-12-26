Вагони з аміаком перекинулися на залізниці у Сербії: повідомляється про отруєння серед населення

Деталі

За даними Управління з питань надзвичайних ситуацій, із симптомами отруєння аміаком до лікарів звернулась 51 особа, у двох із них важчі симптоми. У повітрі відчувається різкий запах аміаку, команди ще на полі, громадян просять не виходити на вулицю.

У приймальних відділеннях лікарень кажуть, що постійно надходять отруєні аміаком. Залучається весь наявний персонал.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію. Вони зазначають, що правоохоронці у Піроті тимчасово обмежили рух. Вони просять людей не виходити на вулицю, оскільки у повітрі відчувається різкий запах аміаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На тлі холодів почастішали отруєння українців чадним газом