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Вагони з аміаком перекинулися на залізниці у Сербії: повідомляється про отруєння серед населення

Вагони з аміаком перекинулися на залізниці у Сербії: повідомляється про отруєння серед населення

Київ • УНН

 • 413083 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Учора ввечері у Сербії вагон вантажного потяга, який перевозив аміак, перекинувся внаслідок чого стався витік аміаку, а в атмосферу надійшла велика концентрація газу. Зазначається, що люди звертаються у лікарні з отруєнням.

Про це повідомляє УНН з посиланням на RTV Vranje.

Деталі

За даними Управління з питань надзвичайних ситуацій, із симптомами отруєння аміаком до лікарів звернулась 51 особа, у двох із них важчі симптоми. У повітрі відчувається різкий запах аміаку, команди ще на полі, громадян просять не виходити на вулицю.

У приймальних відділеннях лікарень кажуть, що постійно надходять отруєні аміаком. Залучається весь наявний персонал.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію. Вони зазначають, що правоохоронці у Піроті тимчасово обмежили рух. Вони просять людей не виходити на вулицю, оскільки у повітрі відчувається різкий запах аміаку.

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