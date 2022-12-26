Вагони з аміаком перекинулися на залізниці у Сербії: повідомляється про отруєння серед населення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Учора ввечері у Сербії вагон вантажного потяга, який перевозив аміак, перекинувся внаслідок чого стався витік аміаку, а в атмосферу надійшла велика концентрація газу. Зазначається, що люди звертаються у лікарні з отруєнням.
Про це повідомляє УНН з посиланням на RTV Vranje.
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За даними Управління з питань надзвичайних ситуацій, із симптомами отруєння аміаком до лікарів звернулась 51 особа, у двох із них важчі симптоми. У повітрі відчувається різкий запах аміаку, команди ще на полі, громадян просять не виходити на вулицю.
У приймальних відділеннях лікарень кажуть, що постійно надходять отруєні аміаком. Залучається весь наявний персонал.
У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію. Вони зазначають, що правоохоронці у Піроті тимчасово обмежили рух. Вони просять людей не виходити на вулицю, оскільки у повітрі відчувається різкий запах аміаку.
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