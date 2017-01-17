Вагони-трансформери оздоблять дизайнери - В.Балчун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. "Укрзалізниця" планує залучити дизайнерів для оздоблення вагонів-трансформерів. Про це під час брифінгу заявив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.
"...це (вагони-трансформери - ред.) фактично те, що ми замовили 10 років тому. Ці вагони-трансформери дуже практичні, але не такі, які ми хочемо бачити у майбутньому. Сьогодні на засіданні правління ми домовилися про запрошення дизайнерів", - повідомив В.Балчун.
Зазначається, що робота дизайнерів буде тривати близько двох місяців.
Нагадаємо, 17 січня у перший рейс відправляться швидкісний поїзд “Київ — Івано-Франківськ” з новими вагонами-трансформерами.