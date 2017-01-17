Вагони-трансформери оздоблять дизайнери - В.Балчун

"...це (вагони-трансформери - ред.) фактично те, що ми замовили 10 років тому. Ці вагони-трансформери дуже практичні, але не такі, які ми хочемо бачити у майбутньому. Сьогодні на засіданні правління ми домовилися про запрошення дизайнерів", - повідомив В.Балчун.

Зазначається, що робота дизайнерів буде тривати близько двох місяців.

Нагадаємо, 17 січня у перший рейс відправляться швидкісний поїзд “Київ — Івано-Франківськ” з новими вагонами-трансформерами.