Вагоны-трансформеры украсят дизайнеры - В.Балчун
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. "Укрзализныця" планирует привлечь дизайнеров которые украсят вагоны-трансформеры. Об этом во время брифинга заявил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.
"...это (вагоны-трансформеры - ред.) фактически то, что мы заказали 10 лет назад. Эти вагоны-трансформеры очень практичны, но не такие, которые мы хотим видеть в будущем. Сегодня на заседании правления мы договорились о приглашении дизайнеров", - сообщил В.Балчун.
Отмечается, что работа дизайнеров будет длиться около двух месяцев.
Напомним, 17 января в первый рейс отправится скоростной поезд "Киев - Ивано-Франковск" с новыми вагонами-трансформерами.