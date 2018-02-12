Вагітність та пологи: як оплачується декретна відпустка в Україні

"У відповідності до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” право на отримання грошової виплати у зв’язку з вагітністю та пологами у 2018 році має кожна вагітна жінка, але розмір допомоги та порядок її отримання залежатиме від статусу жінки (чи працює жінка, вчиться, є приватним підприємцем, військовослужбовцем або безробітною) та від розміру її доходів", - зазначила вона.

Як уточнила експерт, для працюючих жінок законом передбачено виплати у розмірі 100% від середньої заробітної плати, які надаються одразу за весь період декретної відпустки. Сума декретних виплат залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.

“На жаль, бувають випадки, коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні (на "збереженні" або в зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності). У цьому випадку, у відповідності до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", видається лікарняний, на підставі якого здійснюється виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, а не допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”, — зауважила Пищуліна.

Як додала вона, розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:



50% середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років;



60% середньої зарплати — при страховому стажі 3-5 років;



70% середньої зарплати — при страховому стажі 5-8 років;



100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років.



Допомога тим, хто навчається, - аспірантам, докторантам, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - призначається в розмірі місячної стипендії.

“У цьому випадку жінка самостійно вирішує, що вона буде отримувати: соціальну допомогу або стипендію”, — пояснила провідний експерт соціальних і гендерних програм “Центру Разумкова”.

Фізичні особи - підприємці отримують соціальну допомогу за умови сплати єдиного соціального внеску. Експерт звернула увагу на те, що до 1 січня 2016 року для отримання допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами жінкам - приватним підприємцям треба було сплачувати ЄСВ за збільшеною ставкою.

“Жінки-підприємці не були застрахованими особами і, відповідно, не мали права на отримання лікарняних в період хвороби або в разі виходу у відпустку по вагітності та пологах. На сьогодні для отримання декретних виплат приватному підприємцю достатньо сплачувати ЄСВ і не мати заборгованості”, — наголосила Пищуліна.

Непрацюючим жінкам у якості декретної допомоги сплачується 25% від прожиткового мінімуму (ПМ), встановленого для працездатної особи, що у 2018 році становить:

Нагадаємо, жінкам, які народили дитину в період з 2004 по 2013 і перебували в декретній відпустці, знову буде зараховуватися трудовий стаж.