Вагітна жінка мало не загинула на пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Сумах на пожежі вогнеборці врятували 11 людей, серед них 2 дітей, 3 літніх осіб та вагітну жінку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"12 травня о 21:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку на вул. Першотравневій обласного центру. На гасіння направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Вогнеборці прибули на місце виклику і встановили, що загоряння сталося у підвальному приміщенні та сильне задимлення поширилось на під'їзд. Люди з нижніх поверхів встигли вчасно самостійно евакуюватися, а для жителів верхніх поверхів шлях для порятунку перекрив густий дим.
Із 3,4 та 5 поверхів вивели 9 дорослих людей, серед яких було 3 літніх осіб та вагітна жінка. Ще двох дівчаток 2015 р.н. із небезпечної зони рятувальники винесли на руках на вулицю. Медична допомога людям не знадобилася.
О 22:07 вдалось локалізувати загоряння та зупинити подальше поширення вогню. А о 23:50 пожежу ліквідували.
За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння - коротке замикання електромережі.
Як повідомляв УНН, за тиждень на пожежах загинули 27 осіб.