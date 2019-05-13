Беременная женщина чуть не погибла на пожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Сумах на пожаре пожарные спасли 11 человек, среди них 2 детей, 3 пожилых и беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"12 мая в 21:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Первомайской областного центра. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в подвальном помещении и сильное задымление распространилось на подъезд. Люди с нижних этажей успели вовремя самостоятельно эвакуироваться, а для жителей верхних этажей путь для спасения перекрыл густой дым.
С 3,4 и 5 этажей вывели 9 взрослых людей, среди которых было 3 пожилых и беременная женщина. Еще двух девочек 2015 г.р. из опасной зоны спасатели вынесли на руках на улицу. Медицинская помощь людям не понадобилась.
В 22:07 удалось локализовать возгорание и остановить дальнейшее распространение огня. А в 23:50 пожар был ликвидирован.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети.
Как сообщал УНН, за неделю на пожарах погибли 27 человек.