В зоні проведення АТО загинув капітан з Прикарпаття

Загиблий 45-річний капітан 24 бригади Збройних Сил України був начальником розвідки одного з батальйонів.

За попередньою інформацією, боєць загинув близько 15.30 години поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район) внаслідок прямого попадання протитанкової ракети у автомобіль, у якому їхали солдати.

Дата поховання наразі невідома.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку доби 14 січня на Донбасі один військовий загинув, двоє - поранені. Загиблим військовим виявився капітан з Прикарпаття.