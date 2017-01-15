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В зоні проведення АТО загинув капітан з Прикарпаття

В зоні проведення АТО загинув капітан з Прикарпаття

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня, 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинув капітан з Коломийщини Віталій Сенюк. Про це написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у соцмережі Facebook, повідомляє УНН.

Загиблий 45-річний капітан 24 бригади Збройних Сил України був начальником розвідки одного з батальйонів.

За попередньою інформацією, боєць загинув близько 15.30 години поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район) внаслідок прямого попадання протитанкової ракети у автомобіль, у якому їхали солдати.

Дата поховання наразі невідома.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку доби 14 січня на Донбасі один військовий загинув, двоє - поранені. Загиблим військовим виявився капітан з Прикарпаття.

Українські Національні Новини

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