В зоні проведення АТО загинув капітан з Прикарпаття
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня, 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинув капітан з Коломийщини Віталій Сенюк. Про це написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у соцмережі Facebook, повідомляє УНН.
Загиблий 45-річний капітан 24 бригади Збройних Сил України був начальником розвідки одного з батальйонів.
За попередньою інформацією, боєць загинув близько 15.30 години поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район) внаслідок прямого попадання протитанкової ракети у автомобіль, у якому їхали солдати.
Дата поховання наразі невідома.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку доби 14 січня на Донбасі один військовий загинув, двоє - поранені. Загиблим військовим виявився капітан з Прикарпаття.