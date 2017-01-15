В зоне проведения АТО погиб капитан из Прикарпатья
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции погиб капитан Виталий Сенюк. Об этом написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в соцсети Facebook, сообщает УНН.
Погибший 45-летний капитан 24 бригады Вооруженных Сил Украины был начальником разведки одного из батальонов.
По предварительной информации, боец погиб около 15:30вблизи села Новоалександровка (Попаснянский район) в результате прямого попадания противотанковой ракеты в автомобиль, в котором ехали солдаты.
Дата похорон пока неизвестна.
Напомним, как сообщал УНН, с начала суток 14 января на Донбассе один военный погиб, двое - ранены. Погибшим военным оказался капитан из Прикарпатья.