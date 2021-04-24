В Одеському порту виявили маштабну контрабанду сигарет на 145 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Одеському порту в результаті огляду 12 контейнерів виявлено понад 13,7 тис. коробок з сигаретами на суму близько 145 млн грн, які незаконно транзитом повинні були потрапити з ОАЕ в країни ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Одеський прикордонний загін ДПСУ.

Цитата

"Учора, 23 квітня, співробітники Держприкордонслужби спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції завершили перевірку 12 контейнерів з вантажем цигарок, які знаходяться на терміналах "Одеського МТП". За результатами огляду контейнерів виявлено більше 13700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідчі дії тривають.

Прикордонники нагадали, що 21 квітня спільно з Нацполіцією блокували схему ведення в незаконний обіг сигарет, нібито призначених для Duty Free.

Зокрема, прикордонники фіксували суттєве збільшення спроб переміщення через кордон сигарет саме з маркуванням "for duty free only" та без акцизних марок. Лише протягом минулого року на кордоні з країнами ЄС затримано майже 100 тисяч пачок сигарети з відповідним маркуванням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В зоні ООС вилучили підробленого алкоголю та цигарок на понад 1 млн гривень

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