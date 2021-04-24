В Одеському порту виявили маштабну контрабанду сигарет на 145 млн грн

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"Учора, 23 квітня, співробітники Держприкордонслужби спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції завершили перевірку 12 контейнерів з вантажем цигарок, які знаходяться на терміналах "Одеського МТП". За результатами огляду контейнерів виявлено більше 13700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі дії тривають.

Прикордонники нагадали, що 21 квітня спільно з Нацполіцією блокували схему ведення в незаконний обіг сигарет, нібито призначених для Duty Free.

Зокрема, прикордонники фіксували суттєве збільшення спроб переміщення через кордон сигарет саме з маркуванням "for duty free only" та без акцизних марок. Лише протягом минулого року на кордоні з країнами ЄС затримано майже 100 тисяч пачок сигарети з відповідним маркуванням.

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