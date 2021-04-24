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В Одесском порту обнаружили масштабную контрабанду сигарет на 145 млн грн

В Одесском порту обнаружили масштабную контрабанду сигарет на 145 млн грн

Киев  •  УНН

 • 19353 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Одесском порту в результате осмотра 12 контейнеров выявлено более 13,7 тыс. коробок с сигаретами на сумму около 145 млн грн, которые незаконно транзитом должны были попасть из ОАЭ в страны ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Одесский пограничный отряд ГПСУ.

Цитата

"Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся в терминалах "Одесского МТП". По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тыс ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 млн гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Следственные действия продолжаются.

Пограничники напомнили, что 21 апреля совместно с Нацполицией блокировали схему ведения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free.

В частности, пограничники фиксировали существенное увеличение попыток перемещения через границу сигарет именно с маркировкой "for duty free only" и без акцизных марок. Только в течение прошлого года на границе со странами ЕС задержано почти 100 тыс пачек сигарет с соответствующей маркировкой.

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