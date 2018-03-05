В зоні АТО військові затримали громадянина РФ, котрий воював на стороні бойовиків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку 57 окремої мотопіхотної бригади.

“Військовослужбовці 57 бригади захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Російської Федерації. Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм та готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті в черговий раз показали, хто воює на стороні незаконних самоутворень, і яка в Україні “громадянська війна”, — вказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, поліція затримала групу зловмисників, які грабували “ювелірки” протягом кількох років.

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