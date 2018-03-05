В зоне АТО военные задержали гражданина РФ, который воевал на стороне боевиков

“Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных образований, и какая в Украине “гражданская война”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция задержала группу злоумышленников, которые грабили “ювелирки” в течение нескольких лет.