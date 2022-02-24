В знак осудження агресії: "Манчестер Юнайтед" відмовився летіти російською авіакомпанією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Англійський ФК "Манчестер Юнайтед" відмовився летіти на стартовий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" російськими авіалініями, інформує УНН з посиланням на Twitter журналіста ESPN Марка Огдена.
Деталі
Російський перевізник є офіційним партнером англійського клубу. Зазначається, що їхня співпраця не припинялася. Проте "Червоні дияволи" полетіли на гру до Мадриду британською чартерною авіакомпанією "Titan Airways".
Ймовірно, причиною цього рішення є останні події, пов'язані із загрозою Росії до України.
Доповнення
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" та "Манчестер Юнайтед" пройшов у Мадриді з рахунком 1:1.