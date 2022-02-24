В знак осуждения агрессии: "Манчестер Юнайтед" отказался лететь российской авиакомпанией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Английский ФК "Манчестер Юнайтед" отказался лететь на стартовый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" российскими авиалиниями, информирует УНН со ссылкой на Twitter журналиста ESPN Марка Огдена.
Детали
Российский перевозчик является официальным партнером английского клуба. Отмечается, что их сотрудничество не прекращалось. Однако "Красные дьяволы" полетели на игру в Мадрид британской чартерной авиакомпанией "Titan Airways".
Вероятно, причиной этого решения являются последние события, связанные с угрозой России в Украину.
Дополнение
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" прошел в Мадриде со счетом 1:1.