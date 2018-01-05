На Запоріжжі СБУ викрила розповсюджувачів антиукраїнських агіток
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Запорізькій області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Мелітополя, які розповсюджували антиукраїнські агітаційні матеріали. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Так, двоє активістів міського осередку Комуністичної партії поширювали на території регіону газету, яка виправдовувала дії терористів на сході України, створювала позитивний образ держави-агресора та розпалювала національну ворожнечу.
Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися готові до друку макети чергових випусків агітки.
Вилучені матеріали направлено для проведення відповідних експертиз, наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у столиці співробітники СБУ заблокували контрабанду психотропних речовин на територію нашої держави.