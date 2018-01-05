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В Запорожской области СБУ разоблачила распространителей антиукраинских агиток

Киев • УНН

 • 13076 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, которые распространяли антиукраинские агитационные материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

В Запорожской области СБУ разоблачила распространителей антиукраинских агиток

Так, двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету, которая оправдывала действия террористов на востоке Украины, создавала положительный образ государства-агрессора и разжигала национальную рознь.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.

Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз, пока продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице сотрудники СБУ заблокировали контрабанду психотропных веществ на территорию нашего государства.

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