В Запорожской области СБУ разоблачила распространителей антиукраинских агиток
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, которые распространяли антиукраинские агитационные материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Так, двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету, которая оправдывала действия террористов на востоке Украины, создавала положительный образ государства-агрессора и разжигала национальную рознь.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.
Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз, пока продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в столице сотрудники СБУ заблокировали контрабанду психотропных веществ на территорию нашего государства.