В Запорожской области СБУ разоблачила распространителей антиукраинских агиток

Так, двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету, которая оправдывала действия террористов на востоке Украины, создавала положительный образ государства-агрессора и разжигала национальную рознь.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.

Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз, пока продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице сотрудники СБУ заблокировали контрабанду психотропных веществ на территорию нашего государства.