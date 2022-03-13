В заключний день Ігор-2022 українські паралімпійці виграли лижну естафету
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В останній день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні збірна України перемогла в лижній естафеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК.
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"Національна збірна України поставила золоту крапку у своєму виступі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні. У заключний день змагань наші спортсмени святкували перемогу в лижних гонках у відкритій естафеті 4х2,5 км", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович), Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) принесли Україні 11-те золото і загалом 29-ту медаль у Пекіні-2022.
Це абсолютний рекорд для України на зимових Паралімпіадах.