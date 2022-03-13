В заключительный день Игр-2022 украинские паралимпийцы выиграли лыжную эстафету
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В последний день зимних Паралимпийских игр в Пекине сборная Украины победила в лыжной эстафете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК.
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"Национальная сборная Украины поставила золотую точку в своем выступлении на зимних Паралимпийских играх в Пекине. В заключительный день соревнований наши спортсмены праздновали победу в лыжных гонках в открытой эстафете 4х2,5 км", - говорится в сообщении.
Детали
Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович), Григорий Вовчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский (гайд Александр Мукшин) принесли Украине 11-е золото и в общем 29-ю медаль в Пекине-2022.
Это абсолютный рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах.