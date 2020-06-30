В Європі втрачають довіру до США як до світового лідера

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Більше половини респондентів в Німеччині (65%), Франції (68%), Іспанії (64%), Данії (71%) і Португалії (70%) на тлі пандемії коронавірусу втратили довіру до США як до світового лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Опитування проводилося в квітні-травні серед жителів дев'яти європейських країн.

Дослідження було замовлено Європейською радою з міжнародних відносин.

Нагадаємо, США і низка країн ЄС закликали відмовитися від принципу розподілу сфер впливу в світі.

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