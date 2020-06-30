В Європі втрачають довіру до США як до світового лідера

Опитування проводилося в квітні-травні серед жителів дев'яти європейських країн.

Дослідження було замовлено Європейською радою з міжнародних відносин.

Нагадаємо, США і низка країн ЄС закликали відмовитися від принципу розподілу сфер впливу в світі.