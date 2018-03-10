В Єврокомісії відзначили, що критика українського закону про освіту "непропорційно роздмухана"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Український закон про освіту мав на меті покінчити з “радянським” минулим української освітньої системи, але наштовхнувся на дещо непропорційну реакцію. Таку думку заступник генерального директора Єврокомісії із політики сусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова висловила на Брюссельському форумі в дискусії на тему “Відродження процесу євроатлантичної інтеграції”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Проблема мовних меншин була тільки незначною часткою значно ширшої, засадничої реформи системи освіти українських дітей. Гадаю, це було одним з тих питань, яке дещо непропорційно роздмухане, адже є рекомендація Венеційської комісії, де йдеться саме про захист мов меншин”, — заявила Катарін Матренова.
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Новий український закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня минулого року, зокрема, його норма щодо державної мови освіти викликали критику в деяких колах в Україні та за кордоном.