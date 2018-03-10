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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50530 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61217 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64460 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103824 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96037 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103933 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 110944 просмотра

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В Еврокомиссии отметили, что критика украинского закона об образовании "непропорционально раздута"

В Еврокомиссии отметили, что критика украинского закона об образовании "непропорционально раздута"

Киев  •  УНН

 • 10720 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинский закон об образовании был призван покончить с "советским" прошлым украинской образовательной системы, но наткнулся на несколько непропорциональное реакцию. Такое мнение заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова высказала на Брюссельском форуме в дискуссии на тему "Возрождение процесса евроатлантической интеграции", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, который несколько непропорционально раздут, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - заявила Катарин Матренова.

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Новый украинский закон об образовании, который набрал силу 28 сентября прошлого года, в частности, его норма относительно государственного языка образования вызвали критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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