В Еврокомиссии отметили, что критика украинского закона об образовании "непропорционально раздута"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинский закон об образовании был призван покончить с "советским" прошлым украинской образовательной системы, но наткнулся на несколько непропорциональное реакцию. Такое мнение заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова высказала на Брюссельском форуме в дискуссии на тему "Возрождение процесса евроатлантической интеграции", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, который несколько непропорционально раздут, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - заявила Катарин Матренова.
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Новый украинский закон об образовании, который набрал силу 28 сентября прошлого года, в частности, его норма относительно государственного языка образования вызвали критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.