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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В ЄС відповіли на пропозицію Британії щодо жорсткіших санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Будь-яке рішення щодо введення додаткових санкцій проти Росії, зокрема через отруєння в Солсбері, прийматиме Рада ЄС. Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, коментуючи пропозицію уряду Великої британії щодо посилення санкцій проти РФ, передає УНН.

В ЄС відповіли на пропозицію Британії щодо жорсткіших санкцій проти РФ

“Я не впевнена, що такий заклик насправді лунав, але ми бачили такі повідомлення. Наскільки ви знаєте, ми вже реагували приблизно 10 днів тому, коли питання про це надходило з боку США. На цьому етапі можу сказати про те, що ми уже вжили надійні заходи щодо Росії, коли мова йде про санкції”, — сказала Косьянчич.

За її словами, це було продемонстровано нещодавно обмежувальними заходами через Керченський міст, продовженням економічних санкцій, а також продовженням санкцій, пов’язаних з незаконною анексією Криму та Севастополя.

“Щодо санкцій, вжитих після атаки у Солсбері, було також прийнято низку кроків, і вони були оголошені на найвищому рівні Ради ЄС. Як завжди, ви знаєте, будь-яке рішення щодо накладання додаткових санкцій має приймати Рада”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Велика Британія закликала Євросоюз забезпечити виконання всеосяжного пакету санкцій проти Росії.

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