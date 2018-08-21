В ЕС ответили на предложение Британии о более жестких санкциях против РФ

"Я не уверена, что такой призыв на самом деле звучал, но мы видели такие сообщения. Насколько вы знаете, мы уже реагировали примерно 10 дней назад, когда вопрос об этом поступал со стороны США. На этом этапе могу сказать о том, что мы уже приняли надежные меры в отношении России, когда речь идет о санкциях", - сказала Косьянчич.

По ее словам, это было продемонстрировано недавними ограничительными мерами из-за Керченского моста, продолжением экономических санкций, а также продолжением санкций, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

"По поводу санкций, принятых после атаки в Солсбери, был также принят ряд шагов, и они были объявлены на высшем уровне Совета ЕС. Как всегда, вы знаете, любое решение о наложении дополнительных санкций должен принимать Совет", - отметила она.

Напомним, Великобритания призвала Евросоюз обеспечить выполнение всеобъемлющего пакета санкций против России.