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В ЄС повідомили, коли запрацює безвіз для України

В ЄС повідомили, коли запрацює безвіз для України

Київ • УНН

 • 32759 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Безвізовий режим для України набуде чинності в той момент, коли в ЄС приймуть механізм призупинення безвізового режиму, передає УНН з посиланням на прес-службу Ради Євросоюзу.

Зазначається, що 17 листопада Комітет постійних представників (Coreper) погодив, від імені Ради ЄС, позицію для переговорів щодо лібералізації візового режиму для України.

Зокрема, була підтверджена пропозиція Комісії щодо надання безвізового в’їзду для громадян ЄС під час поїздок на територію України і для українців під час поїздок в ЄС, на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду.

“Рада Євросоюзу вважає, що набуття чинності лібералізації візового режиму для України відбудеться одночасно із набуттям чинності нового механізму призупинення (угоди про візову лібералізацію для третіх країн - ред.)”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, посли ЄС надали “зелене світло” про початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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