В ЕС сообщили, когда заработает безвиз для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Безвизовый режим для Украины вступит в силу в тот момент, когда в ЕС примут механизм приостановления безвизового режима, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.
Отмечается, что 17 ноября Комитет постоянных представителей (Coreper) согласовал, от имени Совета ЕС, позицию для переговоров по либерализации визового режима для Украины.
В частности, было подтверждено предложение Комиссии о предоставлении безвизового въезда для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для украинцев во время поездок в ЕС, на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.
"Совет Евросоюза считает, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины состоится одновременно с вступлением в силу нового механизма приостановления (соглашения о визовой либерализации для третьих стран - ред.)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" о начале переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации с Украиной.