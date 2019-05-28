В ЄС назвали умови отримання Україною макрофінансової допомоги

КИЇВ. 28 травня. УНН. Відправною точкою щодо отримання макрофінансовоі допомоги ЄС є наявність і виконання програми допомоги з боку МВФ. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний директор Європейської Комісії щодо переговорів з розширення і європейської політики сусідства Крістіан Даніельссон, передає кореспондент УНН.