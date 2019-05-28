В ЄС назвали умови отримання Україною макрофінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Відправною точкою щодо отримання макрофінансовоі допомоги ЄС є наявність і виконання програми допомоги з боку МВФ. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний директор Європейської Комісії щодо переговорів з розширення і європейської політики сусідства Крістіан Даніельссон, передає кореспондент УНН.
“Ми приїхали до Києва для того, щоб зустрітись з новим Президентом України, представниками адміністрації Президента України, представниками уряду та громадянського суспільства”, - сказав європейський представник.
Він зазначив, що під час візиту мав можливість обговорити фінансову ситуацію в Україні.
Даніельссон нагадав, що впродовж попередніх років ситуація в цій сфері була досить успішною.
“Ми з нашого боку підтримували макрофінансову ситуацію в Україні, зокрема за допомогою макрофінансової допомоги. Наша допомога координується з МВФ. Сьогодні ми обговорювали ті питання і конкретні кроки, які Україні необхідно здійснити для того, щоб ЄС міг надати наступний транш макрофінансовоі допомоги”, — зазначив він.
Європейський представник заявив, що існує низка умов, які має виконати країна, яка отримає таку допомогу, а “відправною точкою щодо отримання макрофінансовоі допомоги ЄС” є наявність і виконання програми допомоги з боки МВФ.
Водночас дипломат зазначив, що крім наявності програми МВФ є ще кілька умов.
“Цього разу для наступного траншу було визначено необхідність прийняття закону, який стосується боротьби з відмиванням грошей, і закону який стосується авторизованих економічних операторів. Функціонування системи автоматичної перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації і виконання закону про ринку електричної енергії”, — заявив він.
Нагадаємо, стали відомі подробиці зустрічі Зеленського із представниками місії МВФ.